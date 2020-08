Il coronavirus non si arresta: anche oggi boom di positivi. La situazione in Italia (Di venerdì 28 agosto 2020) Aumentano i nuovi casi di coronavirus in Italia. Sono 1.462 i contagi registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute. Rispetto a ieri vengono segnalati altri 9 decessi, che portano il totale a 35.472. Cresce il numero dei pazienti in terapia intensiva: sono 74, con un incremento di 7 unità. Rispetto a ieri sono guarite altre 348 persone, il totale dall’inizio emergenza è 206.902. Nelle ultime 24 ore spicca il numero record di 97.065 tamponi, 8.410.510 nel complesso. I casi totali ammontano ora a 265.409, le vittime complessive a 35.472. Le persone attualmente positive sono ora 23.035, con un incremento di 1.103 in 24 ore. I guariti sono 206.902, 348 in più. Spicca l’incremento dei pazienti in terapia intensiva, +7 per un totale di 74. I ricoverati con sintomi sono 47 in più ... Leggi su caffeinamagazine

SkySport : Paul Pogba positivo al coronavirus: non giocherà con la Francia in Nations League - WRicciardi : no l’aveva previsto benissimo, sono i politici che non hanno ascoltato Francia: in un mese quadruplicano i casi. «S… - SkyTG24 : Coronavirus, Fondazione Gimbe: 'Non rivedremo le drammatiche scene di marzo e aprile' - GeMa7799 : Luca Zaia, lezioncina dal Veneto a Conte sul coronavirus: 'L'ennesimo esempio dell'ufficio complicazione' 'tra diec… - JantasOO : tutti sti positivi al coronavirus sono chiaramente colpa di Fonseca che non ha personalità e gli ha fatto fare quel… -

Ultime Notizie dalla rete : coronavirus non Coronavirus, Francia: in un mese quadruplicano i casi. «La scienza non l’ha previsto» Corriere della Sera Coronavirus in Italia, istituita prima zona rossa post lockdown

La prima “zona rossa” in Italia dopo la fine del lockdown per l’emergenza coronavirus si trova in Abruzzo, più precisamente a Lucoli, nella frazione di Casamaina. Lo scrive ‘Il Messaggero’. Dalla mezz ...

Coronavirus, tamponi nei porti e nelle stazioni ai viaggiatori

Da lunedì 31 agosto ai viaggiatori che transitano nei porti di Livorno e Piombino e nelle stazioni ferroviarie di Pisa e Viareggio verranno proposti test tamponi molecolari gratuiti e su base volontar ...

La prima “zona rossa” in Italia dopo la fine del lockdown per l’emergenza coronavirus si trova in Abruzzo, più precisamente a Lucoli, nella frazione di Casamaina. Lo scrive ‘Il Messaggero’. Dalla mezz ...Da lunedì 31 agosto ai viaggiatori che transitano nei porti di Livorno e Piombino e nelle stazioni ferroviarie di Pisa e Viareggio verranno proposti test tamponi molecolari gratuiti e su base volontar ...