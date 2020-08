Il collezionista: stasera su Rete 4 il film con Morgan Freeman e Ashley Judd (Di venerdì 28 agosto 2020) stasera su Rete 4 alle 21:29 arriva il thriller Il collezionista, diretto nel 1997 da Gary Fleder, con Morgan Freeman e Ashley Judd. stasera su Rete 4 alle 21:29 arrivano Morgan Freeman e Ashley Judd con Il collezionista, thriller datato 1997 e diretto da Gary Fleder. Il film è tratto dall'omonimo romanzo poliziesco di James Patterson ed è il primo adattamento cinematografico dei suoi libri. Dal 2001 seguiranno Nella morsa del ragno, ancora con Morgan Freeman, e nel 2012 Alex Cross - La memoria del killer, prequel dell'intera trilogia dedicata al personaggio di Alex Cross. L'ispettore di ... Leggi su movieplayer

zazoomblog : Il collezionista: stasera su Rete 4 il film con Morgan Freeman e Ashley Judd - #collezionista: #stasera #Morgan - cinemaniaco_fb : ?????????????? Il collezionista: stasera su Rete 4 il film con Morgan Freeman e Ashley Judd - CorriereUmbria : Stasera in tv 28 agosto, su Rete 4 il film Il collezionista con Morgan Freeman. La trama #Rete4 #Ilcollezionista… - LuciaMosca1 : (Il film thriller stasera in TV: 'Il Collezionista' venerdì 28 agosto 2020) Segui su: La Notizia -… - cineblogit : Stasera in tv: 'Il collezionista' su Rete 4 -