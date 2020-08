Il candidato unitario che non unisce Pd e M5s. Campagna mesta in Liguria (Di venerdì 28 agosto 2020) Roma. Che qualcosa non sia riuscito bene, in quest’amalgama, che la sintesi tanto affannosamente ricercata non sia infine stata trovata, lo si capisce già sulla soglia. Perché, mettendo il naso dentro al Circolo dell’autorità portuale di Genova, là dov’è stata istituita la sede del comitato elettora Leggi su ilfoglio

Roma. Che qualcosa non sia riuscito bene, in quest’amalgama, che la sintesi tanto affannosamente ricercata non sia infine stata trovata, lo si capisce già sulla soglia. Perché, mettendo il naso dentro ...

