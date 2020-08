Il candidato sindaco della settimana – Guido Sbandi – Quartu Sant’Elena (CA) (Di venerdì 28 agosto 2020) • Nome e cognome Guido Sbandi • Quanti anni hai? 54 • Sei candidato sindaco di quale Comune? Quartu Sant’Elena (Cagliari) • Parlaci di te: di cosa ti occupi nella vita? Sono un geometra, esperto nel settore degli applicativi Gis ed in realizzazioni cartografiche. Ho svolto attività professionale di consulenza nel campo del telerilevamento con particolare riguardo all’attività di elaborazione e interpretazione di immagini satellitari, ho svolto funzioni di direzione uffici e direzione amministrativa per aziende. • Perchè hai deciso di candidarti e perchè con il MoVimento 5 Stelle? Ho iniziato a seguire Beppe Grillo dal 2007 ancor prima della nascita del MoVimento 5 Stelle. Non era più possibile lasciare amministrare ... Leggi su ilblogdellestelle

