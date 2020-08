Il bollettino di oggi 28 agosto sul Coronavirus in Lombardia (Di venerdì 28 agosto 2020) Ieri 289 contagi: i dati sul Coronavirus oggi in Lombardia nel bollettino della Regione: articolo in aggiornamento i dati di ieri sul Coronavirus in LombardiaIntanto è stata depositata ufficialmente questa mattina a Palazzo Pirelli la mozione di sfiducia nei confronti del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. Il documento finale di 8 pagine, che è stato firmato da tutte le forze di opposizione (Pd, M5S, Civici, Azione e +Europa) tranne Italia Viva, fa riferimento alla gestione dell’emergenza Coronavirus da parte della Regione, dal caso della mancata zona rossa nella bergamasca alla “inquietante e triste pagina pagina” delle Rsa, dall’apertura dell’Ospedale Covid alla Fiera ... Leggi su nextquotidiano

repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 26 agosto: 1.367 casi e 13 morti - SkyTG24 : #Coronavirus in Italia, ultime news. Il bollettino: 1071 nuovi casi e 3 morti. Sono stati analizzati 77.674 tamponi… - SkyTG24 : #Coronavirus Italia, il #bollettino del 23 agosto: 259.345 casi totali, 7 morti in 24 ore. C'è stato un incremento… - AllertApc : RT @Allerta_Meteo: Bollettino Criticità e Allerta meteo in #Italia per oggi 28/08/2020, diramato dal @DPCgov il 28/08/2020 Ricevi #AllertaM… - AllertApc : RT @ArpaPiemonte: Il bollettino #ozono emesso oggi -