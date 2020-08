Il blocco dei licenziamenti salva gli over 50: a pagarne le conseguenze sono donne e giovani (Di venerdì 28 agosto 2020) Una discesa costante. Prevedibile ma allarmante. La crisi sanitaria innescata dal Coronavirus, oltre al numero di malati e decessi, si è portata dietro anche una drastica diminuzione nel numero di occupati che in Italia, da febbraio a giugno, sono stati 560mila in meno. Ma se negli Stati Uniti il crollo è stato dell’8,7%, in Italia i numeri sono stati più contenuti: con un calo del 2,57%. Alla base di questa differenza – fa notare il Corriere della Sera – gli interventi di cassa integrazione e sul blocco dei licenziamenti attuati dal governo. Ma il dato generale non restituisce una fotografia completa della situazione: c’è un’Italia che a livello lavorativo non è stata toccata – o quasi – dagli effetti della pandemia, e ... Leggi su open.online

