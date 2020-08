Il bimbo piange durante la lezione a distanza: «Voglio tornare a scuola» (Di venerdì 28 agosto 2020) La didattica a distanza ha messo alla prova molti genitori, ma anche i ragazzi. Quando suo figlio di 5 anni ha concluso una lezione virtuale, la scorsa settimana, Jana Coombs, mamma della di Coweta, in Georgia, lo ha visto in grande difficoltà: era così frustrato che ha abbassato la testa e ha cominciato a piangere. La mamma gli ha scattato una foto e l’ha condivisa online, nella speranza di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle difficoltà che gli studenti affrontano lontani dalla loro classe. «Ho scattato quella foto perché volevo che le persone vedessero la realtà», ha detto Jana Coombs, che ha anche altri tre figli, alla Cnn. «Mio figlio è venuto da me, l’ho coccolato sul divano e gli ho dato tanti abbracci e tanto amore, e ci siamo presi una pausa, che era necessaria. Ho scattato questa foto perché so che mio figlio non è l’unico bambino sopraffatto da questa situazione». Leggi su vanityfair

