Il baule di Newton (Di venerdì 28 agosto 2020) Alcuni miti arcaici delle origini hanno un tratto molto peculiare. Infatti fanno risiedere l'ingresso della morte nell'esistenza dell'uomo, in un “errore” originario, una “caduta”, un “peccato originale”, per così dire. Ma ciò che è più interessante e sorprendente è che quell'errore originario è visto in quei racconti mitici come tragico e comico al tempo stesso! Infatti, essi sostengono, all'uomo era stato concesso dal dio supremo una possibilità di scegliere la vita, ma egli se la giocò stupidamente, (...) - Tribuna Libera / Scienza, Mito, Conoscenza Leggi su feedproxy.google

