Ignazio Moser e Caterina Bernal: l'argentina ha causato la crisi con Cecilia Rodriguez? Nuove dichiarazioni (Di venerdì 28 agosto 2020) Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono in crisi da diverse settimane e potrebbe esserci lo zampino della bellissima argentina Caterina Bernal. Leggi su comingsoon

Ennesimo retroscena svelato dopo la fine della storia d’amore tra Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser: è successo una sera in un famoso locale di Milano. Continuano ad arrivare retroscena davvero inasp ...Continua il chiacchiericcio intorno alla coppia formata da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ( molti pensano che ci sia in corso un riavvicinamento, fatto di like e messaggi nelle ultime ore). Ma da O ...