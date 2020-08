Ict: PerformancePPC, +130% fatturato anno con 'Metodo sinergico' per online marketing (Di venerdì 28 agosto 2020) Roma, 28 ago. (Labitalia) - Tutto inizia con un'avventura in solitaria. Nel 2016 Fabio Faccin decide di diventare freelance e specializzarsi nel digital marketing e nelle campagne di advertising online per aziende e professionisti. Una crescita rapida che lo porta a lavorare per importanti aziende nazionali ed internazionali e che lo spinge alla fine del 2018 nel progetto di dar vita a una agency più strutturata insieme al fratello Luca. Nasce così quella che oggi è la PerformancePPC, una realtà di consulenza e formazione nel campo del digital marketing, oggi tra i maggiori riferimenti per le campagne di advertising online a pagamento su Google, YouTube, Facebook, Instagram e LinkedIn, chiamate anche 'Pay Per Click', il fiore all'occhiello dell'agenzia e la loro principale ... Leggi su iltempo

