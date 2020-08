Ibrahimovic resta al Milan: accordo trovato per il rinnovo, guadagnerà 7 milioni (Di venerdì 28 agosto 2020) Zlatan Ibrahimovic sarà un giocatore del Milan anche per la prossima stagione. Aspetto, questo, che non è mai stato particolarmente in dubbio, ma le parti non hanno raggiunto subito un accordo per proseguire insieme per le pretese economiche dello svedese. Stando a quanto riporta Sky Sport, ieri sera c’è stato l’ok definitivo all’ultima proposta dei rossoneri: un ingaggio da 7 milioni, senza la previsione di alcun tipo di bonus che in precedenza servivano ad abbassare la parte fissa. accordo totale appena raggiunto tra il @acMilan e @Ibra official per il rinnovo del contratto fino al 2021 @SkySport #calciomercato — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 27, 2020 L'articolo Ibrahimovic resta ... Leggi su ilnapolista

napolista : Ibrahimovic resta al Milan: accordo trovato per il rinnovo, guadagnerà 7 milioni Lo riporta Sky Sport: lo svedese h… - IlTwinterista : Fatemi capire...sull'Inter piovono critiche se prende Kolarov 34 anni, Vidal 33 e Dzeko 34. Il Milan ha pagato un 3… - ST_dicaprio : RT @SULTANO_91: È fatta, Ibrahimovic resta col il Milan. Avanti insieme ????????????????! - Open_gol : Il fuoriclasse svedese è atteso a Milano già nelle prossime ore per la firma del contratto - abbady_y : RT @SULTANO_91: È fatta, Ibrahimovic resta col il Milan. Avanti insieme ????????????????! -