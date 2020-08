Ibrahimovic Milan, nuovo numero di maglia: avrà la 11 (Di venerdì 28 agosto 2020) L'attesa è finita, i tifosi del Milan possono finalmente tirare un sospiro di sollievo: Zlatan Ibrahimovic anche il prossimo anno giocherà con la maglia rossonera. Sono state settimane di tira e molla, caratterizzate da una serie di indizi sparpagliati qua e là sui social, dove Ibra si muove con la stessa facilità con cui si destreggia in area di rigore. Un divertimento per lui, che tra un tuffo in acqua dal suo yacht con messaggio in perfetto stile Z («Leone sulla terra, squalo nel mare») e i riferimenti continui al suo essere sempre più degli altri («La calma prima della tempesta», l'ultimo messaggio per far crescere l'attesa sul suo futuro), ha fatto sudare la firma del nuovo contratto anche via social. Il cambio di numero «Come detto, ... Leggi su gqitalia

