Ibra, nuovo indizio social: “Mi sto solo scaldando” (Di venerdì 28 agosto 2020) “Come ho detto, mi sto solo scaldando”. Un nuovo indizio social dopo quello di ieri per Zlatan Ibrahimovic che, a questo punto, sembra davvero ad un passo dal rinnovo con il Milan. Un tweet senza troppo giri di parole, in cui lo svedese appare con la maglia del Milan e tagga la squadra rossonera. Se il buongiorno si vede dal mattino… Like I said im just warming up @acmilan pic.twitter.com/lAKo0WnkFx — Zlatan Ibrahimović (@Ibra official) August 28, 2020 Foto: Twitter Milan L'articolo Ibra, nuovo indizio social: “Mi sto solo scaldando” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

DiMarzio : #ibra, nuovo rilancio @acmilan e parti adesso vicinissime all’accordo per il rinnovo di contratto @SkySport #calciomercato - DucaAndrea85 : @Im___Rich @Resenzatrono @Ibra_official @acmilan Ah quindi vuoi l'indirizzo, fai il fico fai lo splendido da 20enne… - sowmyasofia : Ibra-Milan: rinnovo e nuovo numero di maglia - sportli26181512 : Ibra, altro indizio social: svelato il nuovo numero di maglia FOTO: Altro post, altro indizio. Zlatan Ibrahimovic h… - sportli26181512 : Ibrahimovic Milan, nuovo numero di maglia: avrà la 11. Il post su Instagram: L'attaccante svedese resterà al Milan.… -