Ibra-Milan: rinnovo e nuovo numero di maglia (Di venerdì 28 agosto 2020) Ibra is back… again. Un ritorno quello di Zlatan Ibrahimovic che ha concentrato su di sè il calciomercato del Milan. Un rinnovo che soltanto qualche mese fa sembrava difficile, quasi impossibile da raggiungere. Il progetto Rangnick e la filosofia dei giovani stavano per far concludere la carriera di uno degli attaccanti più forti nella storia del calcio europeo. Poi il rinnovo di Pioli e la volontà del tecnico di ripartire con Ibra. L’uomo arrivato a gennaio che ha risollevato il Milan da una situazione di classifica pessima portandolo ad una tranquilla qualificazione in Europa. L’uomo da 10 gol e 5 assist in 15 partite di campionato che ha dato il via alla rinascita rossonera. Ibra-Milan: ... Leggi su sport.periodicodaily

