Ibra-Milan, fumata bianca: accordo raggiunto per 7 milioni (Di venerdì 28 agosto 2020) Il Milan avrà nuovamente il suo condottiero e leader. Pur mancando ancora l’annuncio ufficiale, non sembrano esserci grandi dubbi sul destino di Zlatan Ibrahimovic, che continuerà a vestire i colori rossoneri anche nella stagione che sta per iniziare (il primo impegno ufficiale per la formazione di Stefano Pioli è previsto il 17 settembre con i … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

