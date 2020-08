I Watt vincono la 63esima edizione del Festival di Castrocaro (Di venerdì 28 agosto 2020) La 63esima edizione del Festival di Castrocaro è stata vinta dal quartetto milanese Watt che con il brano "Fiori da Hiroshima" si è aggiudicato la finalissima andata in onda ieri in prima serata su Rai 2 e in simulcast su Rai Radio 2. Adesso per loro un`altra sfida: sono ammessi di diritto all'audizione dal vivo del 71esimo Festival della Canzone Italiana nella sezione Nuove proposte.Condotto da Stefano De Martino, quello che può essere definito come il primo talent della musica italiana ha visto affrontarsi otto giovani musicisti che si sono alternati sul palco esibendosi live con la band e in alcuni momenti anche con la giuria artistica composta dal cantautore Bugo, dalla cantautrice e scrittrice Maria Antonietta, dal produttore artistico Taketo Gohara e da ... Leggi su ilfogliettone

