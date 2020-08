'I videogiochi sono il futuro della narrazione' dice Joseph Gordon-Levitt, il Robin de 'Il Cavaliere Oscuro' (Di venerdì 28 agosto 2020) Secondo l'attore Joseph Gordon-Levitt, saranno i videogiochi, non i film, a spingere la narrazione in modi nuovi ed entusiasmanti. Apparendo nell'ultimo episodio di Hot Ones, Gordon-Levitt ha detto che secondo lui c'è più spazio per i videogiochi ora come ora, a livello narrativo, che per i film."Il futuro della narrazione saranno i videogiochi", ha affermato l'attore. "Non credo che saranno i registi a capire come farlo. Ma i videogiochi sembrano una specie di narrazione rivoluzionaria. La narrazione è in un regno completamente diverso da qualsiasi cosa abbiamo visto prima, credo che non punterei sui ... Leggi su eurogamer

