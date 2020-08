I quattro peccati capitali dell’Italia del Covid (Di venerdì 28 agosto 2020) Nell’emergenza Covid l’Italia sconta quattro debolezze antropologico-culturali (espressione un po’ razzista, ma – temo – pertinente), che la pandemia ha fatto emergere in modo esplosivo, ma che costituiscono un fattore di rischio preesistente e permanente per la gestione di qualunque crisi politica. La prima debolezza è un’idea puramente oppressivistica del controllo sociale, con una perenne oscillazione tra la minaccia della galera come solo incentivo alla “correttezza” e all’adempimento delle prescrizioni e l’identificazione di ogni forma di disciplina e di auto-disciplina collettiva con una limitazione insopportabile della libertà individuale. Così abbiamo fenomeni paradossali, come quelli della destra sovranista: a marzo – con i suoi governatori in ... Leggi su linkiesta

Nell'emergenza Covid l'Italia sconta quattro debolezze antropologico-culturali (espressione un po' razzista, ma – temo – pertinente), che la pandemia ha fatto emergere in modo esplosivo, ma che costit ...