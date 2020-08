I primi banchi monoposto consegnati nelle scuole dei Paesi simboli del Covid (Di venerdì 28 agosto 2020) Inizia la distribuzione dei banchi monoposto, per garantire il distanziamento all’interno degli istituti scolastici. Sono stati Codogno, nel Lodigiano, Alzano e Nembro nella Bergamasca ad accogliere i primi banchi promessi dalla Ministra Azzolina. Il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, ha infatti pensato di voler iniziare la distribuzione partendo proprio dagli «istituti scolastici dei tre Paesi così duramente colpiti dalla pandemia». Questa mattina, i banchi arrivati nei comuni di Alzano e Nembro sono stati 350, di cui 237 all’istituto comprensivo Enea Talpino di Nembro, altri ancora all’alberghiero Sonzogni e al Montalcini di Alzano. I militari ... Leggi su quotidianpost

Mov5Stelle : La consegna dei primi nuovi banchi e sedie ai comuni di Codogno, Alzano Lombardo e Nembro è un segnale importantiss… - RaiNews : Il commissario straordinario per l'emergenza #Covid-19, Domenico Arcuri, ha scelto di cominciare dagli 'istituti sc… - SkyTG24 : Scuola, consegnati i primi banchi a Nembro, Alzano e Codogno. VIDEO - QuotidianPost : I primi banchi monoposto consegnati nelle scuole dei Paesi simboli del Covid - tvbusiness24 : #scuola, buone notizie: in arrivo nuove assunzioni per 80 mila docenti. Ad #Alzano, #Nembro e Codogno consegnati i… -