I media giapponesi: Shinzo Abe si dimetterà per motivi di salute (Di venerdì 28 agosto 2020) Il primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, a breve potrebbe dimettersi per motivi di salute. A riferirlo sono i media giapponesi. “Shinzo Abe intende dimettersi, perché la sua salute è peggiorata, ed è preoccupato che questa circostanza possa causare problemi” nel governare il Paese, ha affermato l’emittente nazionale giapponese Nhk. Da giorni nel Paese si vocifera delle condizioni di salute del primo ministro. Voci alimentate nei giorni scorsi dal ritorno in ospedale di Abe a distanza di una settimana dall’ultimo controllo. Il 65enne capo del governo si era intrattenuto nel Keio Hospital al centro di Tokyo per circa 4 ore, per poi riassicurare gli elettori in un punto stampa di voler continuare a lavorare ... Leggi su tpi

