“I gay sono contro natura”, la youtuber Morenamore nella bufera: interviene anche Chiara Ferragni (Di venerdì 28 agosto 2020) “I gay sono contro natura”, la youtuber Morenamore nella bufera VIDEO “Non è che non discriminare i gay significa far crescere i propri figli con quella mentalità che se sei un uomo puoi andare con un uomo e se sei una donna puoi stare con un’altra donna. No, un bambino è un bambino e non puoi crescerlo con quella mentalità”. Insomma, gli uomini solo con le donne e viceversa. Ad esprimere queste opinioni non esattamente progressiste è stata la youtuber Morenamore in una serie di Storie pubblicate su Instagram e poi immediatamente cancellate quando è stata travolta dalle critiche. “Un figlio fai di tutto per crescerlo con la mentalità che se è un ... Leggi su tpi

tunonseisolo_ : RT @piacereromita: “Non sono omofoba MA: -essere gay è contro natura -come glielo spieghi ad un bambino di 4 anni -difendere i diritti lgb… - bcksbrns : RT @neromalpelo: “Non sono omofoba ma: -se lo fossi sarebbero cazzi miei; -i gay vengono difesi per moda; -essere gay è contro natura fin d… - justmartiii_ : (vi ho lasciato solo la parte che mi fa più schifo di questo discorso che sta portando avanti da ieri) quindi mi st… - jadelightweight : @vitadafanboy TUTTE SONO SUPER GAY PER QUESTO VIDEO #HolidayMusicVideo - Maxquellorient1 : @_micheela @Cristoincroce1 Non sono gay hahahaha ma cosa credevi diocan Manda comu -

Ultime Notizie dalla rete : gay sono «Sono un ex gay, quindi non esisto» provitaefamiglia.it Bufera su Antonio Veneziani, il ‘Gay più Bello d’Italia 2020’ ora rischia la fascia

Sono passati pochi giorni dall’incoronazione di Antonio Veneziani come il “Gay più Bello d’Italia”. Ma si è scatenata una bufera non riguardante l’aspetto fisico del vincitore, come quasi ogni anno ...

Chiara Ferragni contro l’omofobia: ecco cosa dirà a Leone sull’argomento, la risposta perfetta

Tutto è partito da un video che ha condiviso Morena Amore nei confronti dell’omosessualità esibita davanti ai bambini. Secondo la tizia in questione, un genitore non dovrebbe insegnare ai propri figli ...

Sono passati pochi giorni dall’incoronazione di Antonio Veneziani come il “Gay più Bello d’Italia”. Ma si è scatenata una bufera non riguardante l’aspetto fisico del vincitore, come quasi ogni anno ...Tutto è partito da un video che ha condiviso Morena Amore nei confronti dell’omosessualità esibita davanti ai bambini. Secondo la tizia in questione, un genitore non dovrebbe insegnare ai propri figli ...