I discendenti dello zar querelano influencer italiano: impostore (Di venerdì 28 agosto 2020) La famiglia imperiale russa si sente "danneggiata" da un influencer italiano. Lui su Instagram si fa chiamare Carlo Alberto Maccan Romanoff, e come tanti altri suoi colleghi indossa prodotti fashion. O per dirla con un hashtag: #modamaschio. Però secondo la casa imperiale, non esiste alcuna parentela, neanche lontana e le attività dell'efebico modello non sono conciliabili con la beneficenza sostenuta dai discendenti dello zar.E da qui, la querela. "Noi abbiamo una responsabilità storica e culturale di aiuto al nostro Paese". A parlarcene Sua Altezza Imperiale, Tsarevich e Granduca Georgij Mikhailovich. Ovvero l'erede riconosciuto dei Romanov. Ma cosa fa oggi la casa imperiale? È il granduca in persona a spiegarcelo: "Vivo in Russia e siccome è una grande tradizione ... Leggi su ilfogliettone

La famiglia imperiale russa si sente “danneggiata” da un influencer italiano. Lui su Instagram si fa chiamare Carlo Alberto Maccan Romanoff, e come tanti altri suoi colleghi indossa prodotti fashion.

