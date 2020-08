I banchi scolastici arrivano dalla Cina, anziché dalle falegnamerie italiane – La Bufala di Shroedinger (Di venerdì 28 agosto 2020) Ci segnalano i nostri contatti l’ennesima condivisione virale. Ovviamente, Bufala. I banchi scolastici arrivano dalla Cina , anzichè dalle falegnamerie italiane …. GRANDE GENIALATA I banchi scolastici arrivano dalla Cina si insinua nel grande filone delle Bufale di Shroedinger, quando per Bufalari e complottisti un fatto è contemporaneamente vero e falso e collassa su se stesso nel momento in cui metti like. Un po’ come le bufale sui migranti, simultaneamente dei miserabili poverissimi che hanno bisogno dei 35 euro per vivere e dei miliardari con catene d’oro e cellulari di lusso. ... Leggi su bufale

Anche per la scuola secondaria Leonardo da Vinci ... In tutti i casi, gli orari saranno differenziati per gruppi che utilizzano la stessa entrata. All’interno, i banchi per la primaria e la secondaria ...

Nella mattinata di venerdì 28 agosto sono stati consegnati in tre città simbolo dell’epidemia di Coronavirus in Itala, Alzano, Nembro e Codogno, i primi 350 nuovi banchi monoposto destinati alla ripar ...

