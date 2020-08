Henry Morley, il sosia del principe Harry che non lavora più dopo la Megxit (Di venerdì 28 agosto 2020) Nessun guadagno né ingaggio. Henry Morley, che nel 2018 ha raggiunto l’apice della popolarità come sosia del Principe Harry, ha rivelato di aver subito una profonda crisi a seguito della Megxit. Il meccanico, che nell’anno in cui il duca di Sussex ha sposato Meghan Markle è arrivato a guadagnare circa 1500 sterline per ogni sua apparizione pubblica, non ha più ottenuto alcun ingaggio da che il principe ha deciso di lasciare l’Inghilterra. Secondo il trentunenne, originario di Malton, nel North Yorkshire, la decisione di abbandonare la posizione di senior member nella famiglia regale, trasferendosi con moglie e figlio negli Stati Uniti, ha portato il pubblico inglese a rinnegare il suo principe. Leggi su vanityfair

