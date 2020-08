Harry Maguire, la sconvolgente testimonianza: “Ho temuto per la mia vita” (Di venerdì 28 agosto 2020) Harry Maguire, la sconvolgente testimonianza: “Ho temuto per la mia vita”. Il giocatore del Manchester United ha parlato della sua disavventura in Grecia Harry Maguire ha deciso di raccontare alcuni particolari della sua disavventura a Mykonos, dove era in vacanza con la famiglia. Il capitano del Manchester United ha affermato di aver temuto per la … L'articolo Harry Maguire, la sconvolgente testimonianza: “Ho temuto per la mia vita” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

DiMarzio : Il racconto del calciatore dello #United dopo i fatti avvenuti in Grecia: “Ero in panico, ho temuto per la mia vita… - mad_musika : RT @giornalettismo: Harry #Maguire racconta quello che è successo durante la vacanza a #Mykonos. Il difensore è stato arrestato dalla poliz… - Fprime86 : RT @CalcioPillole: #ManchesterUnited, Harry #Maguire parla alla @BBC della rissa a Mykonos: 'Ho pensato a un rapimento, non ai poliziotti.… - CalcioPillole : #ManchesterUnited, Harry #Maguire parla alla @BBC della rissa a Mykonos: 'Ho pensato a un rapimento, non ai polizi… - Edorsi53 : RT @giornalettismo: Harry #Maguire racconta quello che è successo durante la vacanza a #Mykonos. Il difensore è stato arrestato dalla poliz… -