Guida Tv Sabato 29 agosto (Di venerdì 28 agosto 2020) Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? La Rai 1ore 20:35 Techetechetè ore 21:25 Una storia da cantareSanremo ore 00:25 Rai News Rai 2ore 21:05 Ninna Nanna mortaOlivia e Harry Davis hanno perso la loro figlioletta alla nascita. Sei mesi dopo, i due giovani si stanno riprendendo dalla terribile perdita, provando a rimettere in piedi le loro vite. Un giorno però Olivia incontra l’affascinante Brooke Marsden e la sua bella neonata. La donna viene sopraffatta da forti sentimenti di amore e possessività. ore 22:45 Bull 4×05 1a Tvore 23:30 TG2 Dossier Rai 3ore 20:30 The Hateful EightDopo la fine della guerra civile il cacciatore di taglie John Turh e la sua prigioniera Daisy Domergue viaggiano in una diligenza ore 23:35 Tg Regione + Mondo Canale 5ore 20:35 Paperissima Sprint (show) ore 21:20 Gianni Morandi Live in Arenaore 00:15 Campi ... Leggi su dituttounpop

A Bagno Vignoni incontri d'autore con l'XI edizione de ''I colori del libro''

Mauro Corona, Claudio Martelli, Paola Perego, Osvaldo Bevilacqua, Valentina Bisti, Cristiano Godano voce, chitarra e anima dei Marlene Kuntz e molti altri ospiti, insieme ai piccoli e medi editori tos ...