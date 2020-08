Guarda al futuro il Festival della Tv e dei nuovi media (Di venerdì 28 agosto 2020) Il lockdown aveva stoppato a inizio maggio il Festival della Tv e dei nuovi media di Dogliani (Cuneo), ma solo temporaneamente. E ora la kermesse torna in presenza con una formula più raccolta per numero di incontri e pubblico ammesso, circa 300 persone in tutto, dal 4 al 6 settembre. Tra le dolci colline delle Langhe si ragionerà sul futuro dell'informazione con Urbano Cairo e Carlo De Benedetti, che presenterà in anteprima il suo nuovo quotidiano "Domani", il cui debutto in edicola e on line è previsto a metà settembre.Tra i volti televisivi più attesi Amadeus e Diletta Leotta, ma non mancheranno i direttori delle principali testate giornalistiche italiane. #mediaforfuture è il filo conduttore della tre giorni. Il focus ... Leggi su ilfogliettone

