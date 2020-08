Gualtieri “Firmato il decreto per l'assunzione di 80 mila docenti” (Di venerdì 28 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Firmato il decreto finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato di 80mila docenti. Una buona notizia per gli insegnanti precari e per gli studenti che avranno così garantita la continuità didattica. L'istruzione e la ripartenza della #scuola sono priorità per questo Governo”. Lo scrive su twitter il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano

NicolaPorro : I prof. non vogliono tornare a #scuola.Corsera, sono almeno 250 mila. Fubini mostra la balla del ministro … - massimobitonci : Ecco servita la #riformafiscale dei Ministri Ruffini/Rivera e del loro VICE Gualtieri: rimodulare le aliquote IRPEF… - HuffPostItalia : Gualtieri intervenga a tutela del Made in Italy nel salvataggio Ferrarini - scch63 : @NicolaPorro Gualtieri è il peggior ministro di questo governo peggio della Azzolina e di altri perché il più pericoloso per il paese - Fratzen13 : RT @doluccia16: @ManlioDS @LegaSalvini @matteosalvinimi Io ti dò ragione, non è giusto che si scelga solo fra le donne. Aggiungo Gualtieri,… -