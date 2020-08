Gualtieri “Firmato il decreto per l’assunzione di 80 mila docenti” (Di venerdì 28 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Firmato il decreto finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di 80mila docenti. Una buona notizia per gli insegnanti precari e per gli studenti che avranno così garantita la continuità didattica. L’istruzione e la ripartenza della #scuola sono priorità per questo Governo”. Lo scrive su twitter il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri.(ITALPRESS). Gualtieri “Firmato il decreto per l’assunzione di 80 mila docenti” su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

princigallomich : Gualtieri “Firmato il decreto per l’assunzione di 80 mila docenti” - CorriereCitta : Gualtieri “Firmato il decreto per l’assunzione di 80 mila docenti” - nestquotidiano : Gualtieri “Firmato il decreto per l’assunzione di 80 mila docenti” - Italpress : Gualtieri “Firmato il decreto per l’assunzione di 80 mila docenti” - QdSit : Gualtieri “Firmato il decreto per l’assunzione di 80 mila docenti” #qds #qdsnotizie -

Ultime Notizie dalla rete : Gualtieri “Firmato Coronavirus: Catalfo, firmato decreto che regola funzionamento reddito ultima istanza Affaritaliani.it