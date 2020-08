Grosseto: fermato un 46enne, accusato dell’omicidio del pusher marocchino (Di venerdì 28 agosto 2020) L'uomo è stato interrogato ieri tutto il giorno in questura dal pm Giampaolo Melchionna e adesso è in stato di fermo con l'accusa di omicidio premeditato Leggi su firenzepost

Per la morte di Dakir Abdelilah, il 22enne trovato morto a Grosseto, è finito in carcere a Massa Marittima un impiegato grossetano di 46 anni. Secondo gli investigatori sarebbe stato lui ad aver spara ...GROSSETO. Un uomo, di nazionalità italiana, sarebbe stato fermato ieri dalla squadra mobile della polizia nell’ambito delle indagini per l’omicidio di Abdelilah Dakir avvenuto la scorsa settimana nell ...