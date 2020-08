Grassi: Raggi patetica si aggrappa a poteri speciali (Di venerdì 28 agosto 2020) Roma – “A dir poco patetico il tentativo della Raggi di recuperare terreno e consensi sulla sua amministrazione fallimentare che ha tenuto ferma la città per cinque anni”. Così in una nota Raimondo Grassi, presidente del movimento civico Roma Sceglie Roma. “I romani, esausti, ancora una volta pagano la querelle tra M5S e PD, esempio lampante delle contraddizioni che in questi anni li hanno fortemente penalizzati”, osserva Grassi. “Mentre continua ad impazzare il totocandidato nessuno ha parlato di progetti per la città. Mi riferisco al mancato piano rifiuti, ai trasporti, all’urbanistica, alla mancanza di un piano di sviluppo.” ” Oggi la Sindaca pensa di farsi rieleggere con ventidue autobus incendiati, con le strade sporche invase da topi e animali di vario ... Leggi su romadailynews

