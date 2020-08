Gran Premio del Belgio: Ferrari, non c’è due senza tre? (Di venerdì 28 agosto 2020) Dopo i successi di Vettel nel 2018 e di Leclerc nel 2019, la speranza in casa del cavallino è quella di ripetersi. Ma conosciamo le difficoltà della rossa in questa anomala e bizzarra stagione. Ecco perché ancora una volta sarà Hamilton a partire favorito ma attenzione a Verstappen che non ha nessuna intenzione di perdere ulteriore terreno dalla prima posizione nella classifica piloti. Appuntamento per la gara domenica alle 15,10 su SNAI.it e App Sport SNAI. IL PUNTO DELLA STAGIONESettimo appuntamento di un calendario che continua a vedere delle aggiunte in corso d’opera. Gli ultimi Gran premi inseriti sono quelli di Turchia, il doppio appuntamento in Bahrain e quello di Abud Dhabi in programma fra novembre e dicembre. Siamo così saliti a 17, un numero molto simile a quello previsto in partenza, prima del lockdown. Hamilton ... Leggi su sportnews.snai

