GP Belgio 2020 PL2 – Verstappen davanti alle Mercedes. Ferrari umiliate.Si chiudono le seconde prove libere.Max Verstappen è il più veloce, facendo segnare un ottimo 1:43.744. Dietro sorprende, nel giro secco, Daniel Ricciardo a soli 48 millesimi. A meno di un decimo anche la Mercedes di Lewis Hamilton, a soli 96 millesimi. Bene Alexander Albon in quarta posizione, a soli 3 decimi dal compagno. In quinta posizione, staccato solo di 3 millesimi, Sergio Perez con la sua rosa Racing Point che si mette dietro Valtteri Bottas solo sesto. Ottimo settimo tempo per Lando Norris a soli 4 decimi da Verstappen. Molto vicini dall'ottava alla decima posizione Ocon, Sainz e Gasly.

