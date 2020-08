Governo: De Micheli, 'Franceschini mi convinse, con M5S date risposte al Paese' (Di venerdì 28 agosto 2020) Roma, 28 ago. (Adnkronos) - "E' Dario Franceschini che mi ha convinto a farlo", a partecipare al Governo con il Movimento 5 Stelle. Un anno fa, Franceschini "ha fatto un discorso sull'antifascismo e su che cosa vuol dire nella vita delle persone il ricorrere al rischio di avere qualcuno che li comanda e non li governi. E' stata una tirata di 20 minuti che non dimenticherò mai e li ho capito la visione di un uomo molto più esperto di me su che cosa poteva accadere nella società di fronte alla vittoria di Salvini. Era una visione che aveva un impianto morale e valoriale molto alto". Ad affermarlo, intervenendo alla Festa dell'Unità di Modena, è il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli. Comunque, l'alleanza con il Movimento 5 Stelle, "è stata faticosa, ... Leggi su iltempo

De Micheli: 'Darò battaglia nel governo perché il vaccino anti-covid sia obbligatorio'

Politica - La ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti risponde così nel corso dell'incontro che si svolte alla festa del dell'Unità alla domanda sul Coronavirus. Farà battaglia all'interno del g ...

