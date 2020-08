Golf – ISPS HANDA UK Championship: Justin Walters leader, italiani fuori (Di venerdì 28 agosto 2020) Il sudafricano Justin Walters ha mantenuto la leadership con 135 (64 71, -9) colpi dopo il secondo giro dell’ISPS HANDA UK Championship, ultima gara di un ciclo di sei denominate “UK Swing” con le quali l’European Tour ha ripreso il suo cammino. Sul percorso di The Belfry (par 72), sede di quattro Ryder Cup, a Sutton Coldfield in Inghilterra, non hanno superato il taglio i due italiani in campo, Edoardo Molinari, 90° con 148 (76 72, +4), e Lorenzo Scalise, 128° con 159 (80 79, +15). Justin Walters, nativo di Johannesburg, compirà 40 anni a ottobre. Nel suo palmarès ha solo due titoli sul Sunshine Tour, dove ha esercitato la maggior parte della sua attività, e ora ha ... Leggi su sportfair

OA_Sport : Golf, l’ISPS Handa UK Championship 2020 chiude il mini circuito estivo britannico. Field di prestigio, Edoardo Moli… - zazoomblog : Golf – ISPS HANDA Wales Open: Edoardo Molinari in corsa per il titolo - #HANDA #Wales #Open: #Edoardo - sportface2016 : Golf, Edoardo #Molinari con un'incredibile rimonta si porta dal 21° posto al quarto ed ora corre per il titolo nel… -

Ultime Notizie dalla rete : Golf ISPS Golf, ISPS Handa UK Championship 2020: Justin Walters ancora in testa a metà torneo, tagliati entrambi gli italiani OA Sport Golf, ISPS Handa UK Championship 2020: Justin Walters ancora in testa a metà torneo, tagliati entrambi gli italiani

Seconda giornata decisamente intensa quella che si è appena conclusa a Belfry (Inghilterra), dove dopo dodici anni si è tornato a disputare un torneo dello European Tour. La finale del mini circuito e ...

Eurotour: 'Uk swing' in conclusione. In campo Molinari e Scalise

Roma, 26 ago. (askanews) - Edoardo Molinari e Lorenzo Scalise saranno gli unici due italiani presenti nell'ISPS HANDA UK Championship (27-30 agosto), il torneo che conclude il ciclo di sei gare denomi ...

Seconda giornata decisamente intensa quella che si è appena conclusa a Belfry (Inghilterra), dove dopo dodici anni si è tornato a disputare un torneo dello European Tour. La finale del mini circuito e ...Roma, 26 ago. (askanews) - Edoardo Molinari e Lorenzo Scalise saranno gli unici due italiani presenti nell'ISPS HANDA UK Championship (27-30 agosto), il torneo che conclude il ciclo di sei gare denomi ...