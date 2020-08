Golden milk: il latte perfetto per gli sportivi (Di venerdì 28 agosto 2020) latte, curcuma, olio, miele, zenzero: ecco la ricetta per preparare il Golden milk, la bevanda perfetta per gli sportivi Per dare il meglio nello sport non basta solo l’allenamento: bisogna saper scegliere anche i cibi giusti. Proprio l’alimentazione ha un ruolo fondamentale nel migliorare la performance, e ci può aiutare a trarre il massimo rendimento dall’attività… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

RicetteVegan_ : Golden Milk alias il Latte D’Oro -

Ultime Notizie dalla rete : Golden milk Golden milk: il latte perfetto per gli sportivi Corriere Nazionale