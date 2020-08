Giuliana De Sio derubata mentre era al mare: le immagini della casa messa a soqquadro e la reazione di lei (FOTO) (Di venerdì 28 agosto 2020) In queste ore, l’attrice Giuliana De Sio ha fatto sapere di essere stata derubata mentre era in vacanza al mare. Al rientro dalle sue ferie, la donna si è trovata dinanzi uno spettacolo davvero raccapricciante. La protagonista ha voluto condividere con i suoi fan l’accaduto e non ha esitato a mostrare tutto il suo rammarico per la vicenda. Molti utenti hanno commentato la cosa dicendosi dispiaciuti, ma c’è anche chi ha mosso qualche critica. Vediamo tutti i dettagli. Giuliana racconta di essere stata derubata Ieri sera Giuliana De Sio ha pubblicato delle FOTO su Instagram e Facebook in cui ha mostrato il suo appartamento dopo essere stata derubata da dei malviventi. Dalle immagini in ... Leggi su kontrokultura

infoitcultura : 'Casa svaligiata', ladri in azione nell'appartamento di Giuliana De Sio - infoitcultura : Giuliana De Sio, rapina nel suo appartamento: “Casa svaligiata..” - infoitcultura : Giuliana De Sio rapinata, i ladri le svaligiano la casa: “Sorpresa al ritorno dal mare” - infoitcultura : Giuliana De Sio, ladri in casa: bruttissimo episodio di ritorno dalle vacanze - infoitcultura : Giuliana De Sio torna dal mare e trova la casa svaligiata: la foto -