Giulia De Lellis lascia la casa di Andrea Damante: rottura senza ritorno? (VIDEO) (Di venerdì 28 agosto 2020) Sarebbe ufficialmente finita la storia d'amore tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. L'influencer, infatti, tornata dalla Sardegna, dopo aver fatto il tampone ha deciso di comunicare ai follower il suo stato di salute, lasciandoli a bocca aperta: "Ho preso questa casa provvisoria". Giulia De Lellis lascia la casa di Andrea Damante Scusatemi sono stata...

blogtivvu : Giulia De Lellis lascia casa di Andrea Damante: rottura ufficiale???? ??? Ti raccontiamo tutto (VIDEO compreso) nell… - MeleAlbero : La bellissima Sofia Carson (grazie #Netflix perché non la conoscevo) mi ricorda un po' la nostra Giulia De Lellis… - joungplume : Criticate tanto Giulia De Lellis ma è stata l'unica furba al ritorno dalle vacanze dalla Sardegna - blogtivvu : Giulia De Lellis lascia la casa di Andrea Damante: rottura ufficiale? L'influencer svela anche di essere negativa a… - GossipItalia3 : Giulia De Lellis: arrivato l’esito del tampone per il Covid-19 #gossipitalianews -

Ora è ufficiale: Andrea Damante e Giulia De Lellis non stanno più insieme. La coppia di Uomini e Donne non ha superato la crisi arrivata come un fulmine a ciel sereno dopo il lockdown. Tra gossip e in ...Dopo il lockdown trascorso a Pomezia da lei, Andrea Damante e Giulia De Lellis avevano cominciato a condividere la casa di lui a Milano. Tra loro in quei giorni tutto sembrava filare liscio e la convi ...