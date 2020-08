Giulia De Lellis: "Covid-19? Tampone negativo, sono sanissima" (video) (Di venerdì 28 agosto 2020) Giulia De Lellis, nelle scorse ore, ha registrato una serie di Instagram Stories per rassicurare tutti i fan sulle sue condizioni di salute. L'ex corteggiatrice di 'Uomini e Donne', di rientro da una breve vacanza in Sardegna, ha ricevuto, poco fa, l'esito del Tampone. E' negativo. Non è affetta da Covid-19. Ecco le sue prime parole: 28 agosto 2020 14:06. Leggi su blogo

