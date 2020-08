Giovanni Galli si candida con la Lega in Toscana (Di venerdì 28 agosto 2020) Matteo Salvini ha scelto il suo estremo difensore per la corsa alla Toscana. Il leader della Lega ha deciso di candidare l’ex portiere della sua squadra del cuore (e non solo): Giovanni Galli. La notizia era trapelata già nelle scorse settimana, ma mercoledì è arrivata l’ufficialità anche attraverso un post social del diretto interessato. E non è la prima volta che l’ex numero uno (anche della Nazionale) tenta la corsa in politica. Nel 2009 provò a concorrere contro Renzi a Firenze. Ma il risulto finale lo vide sconfitto. LEGGI ANCHE > Susanna Ceccardi confonde la Bossi-Fini con la legge sulla cittadinanza «Visto che Giovanni Galli ha fatto tanto per i fiorentini in termini calcistici, ... Leggi su giornalettismo

Toscana, Salvini: "Galli candidato Lega, ha fatto tanto per fiorentini"

"Visto che Giovanni Galli ha fatto tanto per i fiorentini in termini calcistici, potrà fare molto anche per la città. Credo nella vittoria in Toscana, non ci sono feudi, sarà un voto ideologico".

"Visto che Giovanni Galli ha fatto tanto per i fiorentini in termini calcistici, potrà fare molto anche per la città. Credo nella vittoria in Toscana, non ci sono feudi, sarà un voto ideologico".