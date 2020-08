Gioele e Viviana, la famiglia: "Il parabrezza era già lesionato". Accertamenti col luminol (Di venerdì 28 agosto 2020) Per risolvere il giallo di Caronia sono stati disposti nuovi Accertamenti tecnici non ripetibili, a partire dalle 18 di oggi, in casolari, allevamenti, abitazioni rurali che si trovano nei pressi del ... Leggi su quotidiano

repubblica : C'è un'ipotesi in grado di spiegare il dramma di una madre e di suo figlio: quanto accaduto al bambino nella galler… - gaiatortora : Avvocato di Mondello per pietà del piccolo Gioele e della sua mamma la smetta di andare in TV a spiattellare tutti… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Viviana e Gioele. 'Parabrezza rotto prima dell'incidente'. Nuovi esami a Caronia) è stato pubbl… - Leandro23870790 : RT @SkyTG24: Giallo Caronia, Gioele forse ferito in impatto contro parabrezza. Legale: era già rotto - italiaserait : Viviana e Gioele, il legale: “Parabrezza auto già rotto prima dell’incidente” -

Ultime Notizie dalla rete : Gioele Viviana Viviana e Gioele, il farmacista di Venetico: "Siamo tutti sconvolti" Adnkronos Dj morta, nuovi accertamenti nel pomeriggio a Caronia

CARONIA (MESSINA) (ITALPRESS) - Gli agenti della scientifica torneranno nel pomeriggio nei boschi di Caronia, nel messinese, per condurre nuovi accertamenti tecnici non ripetibili in casolari, allevam ...

Gioele, svolta dopo l’autopsia di quattro ore: “Ferito gravemente durante l’incidente”

Nel pomeriggio si era diffusa la voce che il figlio di Viviana Parisi e Daniele Mondello potesse essere morto nell’incidente in galleria della Opel Corsa guidata dalla… Leggi ...

CARONIA (MESSINA) (ITALPRESS) - Gli agenti della scientifica torneranno nel pomeriggio nei boschi di Caronia, nel messinese, per condurre nuovi accertamenti tecnici non ripetibili in casolari, allevam ...Nel pomeriggio si era diffusa la voce che il figlio di Viviana Parisi e Daniele Mondello potesse essere morto nell’incidente in galleria della Opel Corsa guidata dalla… Leggi ...