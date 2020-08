Giappone, il premier Shinzo Abe verso le dimissioni per motivi di salute (Di venerdì 28 agosto 2020) Il premier Giapponese Shinzo Abe annuncerà oggi nel corso di una conferenza stampa le dimissioni da primo ministro per motivi di salute . È quanto ha anticipato la tv pubblica NHK. Abe, affetto da ... Leggi su quotidiano

