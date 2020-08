Giappone, il premier Shinzo Abe si è dimesso per motivi di salute (Di venerdì 28 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (27 agosto)Il premier Giapponese Shinzo Abe si è dimesso da primo ministro per motivi di salute. La notizia era stata anticipata dalla tv pubblica NHK. «Il mio attuale stato di salute, a seguito dei recenti controlli, non mi consente di concentrarmi sulle questioni più importanti che riguardano il governo, ed è il motivo per cui intendo farmi da parte», ha detto il premier. Abe, affetto da una rettocolite ulcerosa che lo aveva già costretto alle dimissioni da capo dei liberaldemocratici e dell’esecutivo nel 2007, da alcuni giorni era rientrato in ospedale per controlli medici. August 28, 2020 Abe aveva ottenuto il mandato del partito il 20 settembre 2006 come successore di ... Leggi su open.online

