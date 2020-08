Giappone, il premier Shinzo Abe si dimette per problemi di salute (Di venerdì 28 agosto 2020) Giappone, il premier Shinzo Abe lascia l’incarico per la seconda volta, successe già nel 2007. Da sempre soffre di colite ulcerosa Giappone, il premier Shinzo Abe è costretto a lasciare l’incarico per problemi di salute. La sua presidenza è la più lunga nel paese nipponico, per otto anni a capo del governo, ma per la seconda volta deve rinunciare. La colite ulcerosa, problema che ha da quando aveva tredici anni, già nel 2007 lo costrinse alle dimissioni. Non è escluso che la situazione storica (pandemia, rinvio delle Olimpiadi di Tokyo previste questa estate) hanno ulteriormente aggravato il suo stato di salute. Come molti capi di governo ha lavorato ... Leggi su bloglive

