Giappone, il premier Shinzo Abe pronto a dimettersi per motivi di salute. L’annuncio della tv di Stato (Di venerdì 28 agosto 2020) Il premier Giapponese Shinzo Abe annuncerà oggi, 28 agosto, nel corso di una conferenza stampa le dimissioni da primo ministro per motivi di salute. Ad anticiparlo è la tv pubblica NHK. Abe, affetto da una rettocolite ulcerosa che lo aveva già costretto alle dimissioni da capo dei liberaldemocratici e dell’esecutivo nel 2007, da alcuni giorni era rientrato in ospedale per controlli medici. BREAKING: Japan’s Prime Minister Shinzo Abe set to resign over health issues— The Spectator Index (@spectatorindex) August 28, 2020 Abe aveva ottenuto il mandato del partito il 20 settembre 2006 come successore di Junichiro Koizumi, che aveva preannunciato a propria volta le dimissioni per motivi personali dopo oltre cinque anni di ... Leggi su open.online

