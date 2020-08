Giappone, il premier Abe: “Mi dimetto per problemi di salute”. Ecco chi può sostituirlo (Di venerdì 28 agosto 2020) Roma, 28 ago – Shinzo Abe non sarà più il primo ministro del Giappone. Per problemi di salute ha infatti annunciato oggi le sue dimissioni. “Il mio attuale stato di salute, a seguito dei recenti controlli, non mi consente di concentrarmi sulle questioni più importanti che riguardano il governo, ed è il motivo per cui intendo farmi da parte”, ha dichiarato Abe durante una conferenza stampa trasmessa in diretta dalle principali reti televisive Giapponesi. Dunque le dimissioni non sono ancora ufficiali ma verosimilmente il premier nipponico, che soffre da tempo di colite ulcerosa, manterrà la parola. Non venire meno agli impegni presi è d’altronde una rinomata peculiarità del Sol Levante, dove oltretutto non si abdica a cuor leggero (a prescindere ... Leggi su ilprimatonazionale

