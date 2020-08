Giappone: Black Lives Matter incoraggia il Paese ad affrontare il razzismo in casa (Di venerdì 28 agosto 2020) In Giappone, il razzismo contro i neri e altre minoranze è spesso considerato un problema lontano, che riguarda solo l’America o L’Europa ma non la società Giapponese. La morte di George Floyd, però, ha cambiato qualcosa. Le proteste del movimento Black Lives Matter sono state d’ispirazione per diverse manifestazioni a Tokyo e altre grandi città, aprendo un dibattito importante sul razzismo nel Paese. A giugno, il network locale NHK aveva trasmesso un segmento in Giapponese cui spiegava cosa fosse successo a Floyd e cosa stesse succedendo negli Stati Uniti. Il servizio, prodotto da una trasmissione solitamente guardata dai giovani, aveva provocato reazioni negative per la rappresentazione ... Leggi su giornalettismo

"When will it ever be enough?", "quando sarà abbastanza?". Naomi Osaka se lo chiede al termine del messaggio pubblicato sui social network con cui ha annunciato che non sarebbe scesa in campo per il W ...

La vibrante galassia dei team di sviluppo videoludici è in costante espansione, pronta ad accogliere al suo interno nuove e talentuose realtà. Da progetti plasmati da un unico autore sino ai colossali ...

