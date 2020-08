Giallo di Caronia, “il parabrezza della Opel Corsa di Viviana era già rotto prima dell’incidente” (Di venerdì 28 agosto 2020) Giallo di Caronia, “il parabrezza dell’auto di Viviana era già rotto” Proseguono le indagini sulla tragica storia di Viviana Parisi e di suo figlio Gioele, il Giallo di Caronia. Nelle ultime ore ha ripreso forza l’ipotesi dell’incidente d’auto che potrebbe avere avuto conseguenze gravi per il bambino ma oggi – 28 agosto – il padre del piccolo Gioele ha ‘smontato’ questa strada investigativa. “Il parabrezza della Opel Corsa di Viviana Parisi era già rotto prima dell’incidente avvenuto il 3 agosto nella galleria Turdi sull’autostrada A20 ... Leggi su tpi

Messina, 28 agosto 2020 - Per risolvere il giallo di Caronia sono stati disposti nuovi accertamenti tecnici non ripetibili, a partire dalle 18 di oggi, in casolari, allevamenti, abitazioni rurali che ...

Messina, 28 agosto 2020 - Per risolvere il giallo di Caronia sono stati disposti nuovi accertamenti tecnici non ripetibili, a partire dalle 18 di oggi, in casolari, allevamenti, abitazioni rurali che ...