'Gesto atroce' a borgo Tavernola: criminali abbattono vigneto. Agricoltori della zona aiutano la vittima a rimetterlo su (Di venerdì 28 agosto 2020) Un intero vigneto di diversi ettari abbattuto da ignoti criminali. E' quanto successo qualche giorno fa in zona Tavernola, in agro di Foggia. L'accaduto è stato prontamente denunciato alle forze dell'... Leggi su foggiatoday

