Germania. Vietata la manifestazione contro il Coronavirus etichettata come “di destra” e “antisemita” (Di venerdì 28 agosto 2020) Il governo di Berlino ha vietato una protesta programmata contro le misure messe in atto per (presumibilmente) contenere la “pandemia” di Coronavirus. L’evento, previsto per il 29 agosto e in concomitanza con le proteste in altri paesi, tra cui Regno Unito, Francia e Canada, è stato vietato dal Senato di Berlino per timore che la folla “violasse le attuali leggi sulla protezione dalle infezioni” . Se sei preoccupato che questo sia un attacco alle libertà politiche, tranquillo, Andreas Geisel (il senatore degli interni di Berlino), è qui per rassicurarci tutti : Questa non è una decisione contro la libertà di riunione, ma una decisione a favore della protezione dalle infezioni “. Sebbene l’affermazione ... Leggi su databaseitalia

